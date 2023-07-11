Milli para atlet Hamide Doğangün'den bronz madalya

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 800 metrede bronz madalya alan milli sporcu Hamide Doğangün, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Fransa'da düzenlenen şampiyonada 800 metre T53 kategorisinde piste çıkan milli sporcu, 1.50.38'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
Hamide bu başarısıyla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.
Fransa'da düzenlenen şampiyonada 800 metre T53 kategorisinde piste çıkan milli sporcu, 1.50.38'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
Hamide bu başarısıyla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.