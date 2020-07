Milli motosikletçiler şampiyonluk parolasıyla pistlere çıkıyor

Milli motosikletçiler, dünya şampiyonalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen 4 aylık aranın ardından şampiyonluk hedefleriyle pistlere dönüyor.



AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda çalışan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Asrın Rodi Pak, yeni normalleşme dönemiyle birlikte motosikletlerini garajlarından çıkartıyor.



Dünya Superbike, Supersport, Supersport300, Moto3 ve İspanya Superbike Şampiyonaları'nda ter dökecek milli sporcular şampiyonluk parolasıyla piste çıkacak.



Motor sporlarının dünyada parlayan yıldızı olarak tanıtılan milli motosikletçi Toprak, "2020 MOTUL FIM Dünya Superbike Şampiyonası"nda PATA Yamaha Takımı'yla şampiyonluk mücadelesi verecek. Sezona galibiyetle başlayan ve salgın nedeniyle verilen arada kurallara uyarak çalışmalarını sürdüren Toprak, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yeniden start alacak şampiyonada derece kazanmayı hedefliyor.



Dünya şampiyonluğunu hedefleyen milli sporcu Toprak; 7-9 Ağustos Portekiz, 28-30 Ağustos İspanya, 4-6 Eylül Aragon (İspanya), 18-20 Barselona (İspanya), 2-4 Ekim Fransa, 9-11 Ekim Arjantin (Onaylanacak) ve 6-8 Kasım İtalya (Onaylanacak) ayaklarına katılacak.



Motor sporları tarihinin en genç yarış kazanan pilotu Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ikinci, genç yeteneklerden Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport300 Şampiyonası'nda ilk yarışına 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İspanya'da çıkacak.



- Deniz Öncü, İspanya, Avusturya ve Fransa'da birincilik kovalayacak



Milli sporcu Deniz Öncü'yü Moto3 Dünya Şampiyonası'nda zorlu bir takvim bekliyor. İlk yarışına KTM Tech3 takımıyla Mart ayında Katar'da çıkan Öncü, sırasıyla 19 Temmuz İspanya (Jerez), 26 Temmuz Andalucia (İspanya), 9 Ağustos Çekya, 19 Ağustos Avusturya, 23 Ağustos Styria (Avusturya), 13 Eylül San Marino, 20 Eylül Emilia Romagna (San Marino) 27 Eylül Katalunya, 11 Ekim Fransa, 18 Ekim Aragon (İspanya), 25 Ekim Tureul (İspanya), 8 Kasım Avrupa (İspanya) ve 15 Kasım Valenciana (İspanya) yarışlarına çıkacak.



Geçen sezon İspanya Superbike Şampiyonası ESBK'da yarışan milli sporcu Asrın Rodi Pak ise bu sezon ilk yarışına uzun bir aranın ardından İspanya'nın Navarra pistinde çıkacak. Asrın Rodi Pak, 26 Temmuz'da yapılacak yarışın ardınan 2 Ağustos'ta Katalunya, 13 Eylül'de Valensiya, 27 Eylül'de Jerez, 18 Ekim'de Albacete ve 8 Kasım'da da Jerez'de derece kovalayacak.



- Uçar: "Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyonluk bekliyoruz"



Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona çok iyi başladıklarını ancak koronavirüs salgını nedeniyle dünya şampiyonalarına ara verildiğini ifade etti. Milli motosikletçilerin bu dönemi boş geçirmediğini belirten Uçar, şunları kaydetti:



''Sporcularımız hem evlerinde hem de Sakarya'da Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu'nun gözetiminde şampiyonalara çok iyi hazırlandılar. Uluslararası yarışlara verilen arayı çok iyi değerlendirdik. Yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek için hazırız."



Başkan Uçar, milli motosikletçi Toprak'tan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olabilecek bir sporcuya sahibiz. İnşallah sezon sonunda Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyonluk bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Dünya şampiyonasının diğer sınıflarında Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Moto3'te Deniz Öncü ile ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedeflediklerini belirten Uçar, "En önemli yarış serilerden ESBK'da Asrın Rodi Pak olacak. Hepsi ödül kürsüsüne çıkabilecek kabiliyette olan milli sporcularımız. Düzenli bir şekilde sanki yarışlar devam ediyormuş gibi hafta hafta hazırlandılar. Büyük emek verdiler. Ülkemize iyi dereceler getireceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.