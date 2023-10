Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, olimpiyat madalyası istiyor

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, bugüne kadar elde ettiği başarılara olimpiyat şampiyonluğunu da eklemeyi hedefliyor.



Sırbistan'dan yurda döndükten sonra memleketi Siirt'e gelen milli güreşçi, AA muhabirine, evlerinin spor salonuna yakın olduğunu ve çocukluk yıllarında yaz tatilini değerlendirmek için arkadaşlarıyla salona gittiğini belirterek, tesadüfen güreş sporuyla tanıştığını ama bilinçli bir şekilde sporu sürdürdüğünü söyledi.



Memleketinde 2009'da başladığı güreşte en fazla madalya kazanan Türk kadın sporcu olduğunu kaydeden Evin Demirhan Yavuz, katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaştığını ve milli takım kampına davet edildiğini anımsattı.



"Bundan sonraki süreçte güreş hikayem başladı." diyen Evin, "İlk yolculuğum da güreş sayesinde oldu. Daha önce hiç il dışına çıkmamıştım. Güreş sayesinde farklı şehirler tanıdım ve sonra da dünyaya açıldı bu yolculuk. Ülkeme ilkleri yaşattım." ifadelerini kullandı.



"Ülkemizi her zaman zirvede temsil etmek nasip oldu"



Siirt'i ve Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil ettiğini aktaran Evin Demirhan Yavuz, yeni başarılara imza atmak için canla başla çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.



Üç farklı kategoride Avrupa şampiyonu olan ilk ve tek Türk kadın sporcu olduğunu hatırlatan Evin Demirhan Yavuz, Türkiye'ye kadın güreşinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdığını belirtti.



Evin Demirhan Yavuz, şöyle konuştu:



"İlk Avrupa şampiyonluğundan 6 yıl sonra tekrar şampiyon oldum, bu süreç içerisinde en çok istediğim Türk bayrağını dalgalandırmaktı, İstiklal Marşı'mızı okutmaktı. Hep bu motivasyonla çalıştım. Bayrağımızla tur atarken bütün ülkelerin İstiklal Marşı'mızı ayakta dinlemesi ve bu arenada ülkemizi temsil etme gururu gibisi yok. Ülkemizi her zaman zirvede temsil etmek nasip oldu."



Ailesi önce karşı çıkmış



Güreşe ilk başladığında ağabeyi başta olmak üzere ailesinin karşı çıktığını anlatan Evin Demirhan Yavuz, elde ettiği her başarının kendisine büyük bir destek ve güç olarak döndüğünü ve ailesinin gururu haline geldiğini dile getirdi.



Kadın güreşçiler olarak güzel başarılara imza attıklarını fakat olimpiyatlarda henüz altın madalyalarının olmadığına dikkati çeken 28 yaşındaki sporcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu süreçte kazandığımız madalyaların bir madalyadan ibaret olmadığını anladık. Çünkü biz bu başarıyı elde ettikçe arkamızdaki genç arkadaşlarımıza ilham olduk. Benimle beraber güreşe başlayan, spora devam eden genç arkadaşlarımız oldu. Onlar için bir kapı açmış olmak benim için çok önemli. Onları başarabileceklerine inandırmak, onlara güzel hayaller kurdurmak ve bir amaç doğrultusunda çaba sarf etmelerini sağlamak benim en büyük hayalimdi. Bunu her madalya aldığımda gördüm."



"Hikayem olimpiyat altın madalyasıyla taçlanırsa benim için büyük mutluluk olacak"



Geçen ay Sırbistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandırdığını aktaran Evin Demirhan Yavuz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Elde ettiği başarıları "olimpiyat madalyasıyla" taçlandırmayı hedeflediğini belirten milli güreşçi, şöyle devam etti:



"2024 Olimpiyatları'na kota aldım, ikinci kez olimpiyatlara katılıyorum. Altın madalya alırsam Türkiye kadın güreşinde altın madalya kazanmış güreşçi olarak tarihe geçeceğim. Tarihe adımı altın harflerle yazdırmış olacağım. Gerçekten bunun motivasyonuyla yaşıyorum. Bu ilki başarmanın heyecanıyla çalışıyorum. Çünkü tarihimizde böyle bir başarı yok. Neden ben elde etmeyeyim? Siirt'te başlayan hikayem olimpiyat altın madalyasıyla taçlanırsa benim için büyük mutluluk olacak."



Evin Demirhan Yavuz, olimpiyatların her sporcunun hayali ve sporun zirvesi olduğunu aktararak, bu süreçte herkesin dua ve desteğini beklediğini sözlerine ekledi.