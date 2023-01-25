Miguel Crespo'nun formsuzluğu sürüyor

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, Dünya Kupası arasından sonra gösterdiği düşük performansla eleştiri topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo'nun formsuzluğu sürüyor
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25 Ocak 2023 10:28
Miguel Crespo
Miguel Crespo
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Miguel Crespo'nun son haftalardaki performansı eleştiri topladı.

Portekizli futbolcu, Dünya Kupası'ndan önceki dönemde Fenerbahçe'nin en formda isimlerinden biriydi. Ancak takımda yaşanan düşüş, Crespo'yu da etkiledi. 26 yaşındaki ota saha oyuncusu, Ümraniyespor mücadelesinde adeta dibe vurdu.

Crespo, çok kötü bir performans sergilemesinin ardından ikinci yarının başında Jorge Jesus tarafından kenara alındı. İlk kez bu kadar erken oyundan çıkartılan Portekizli oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde kulübeye çekilebilir.

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