Miami ve Dallas, Kawhi için "şanslarını deneyecekler"

Miami Heat ve Dallas Maveicks'in, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ı almak için yaz döneminde 'şanslarını büyük oranda denemelerinin' beklendiği iddia edildi.



Clippers'ta kalma opsiyonunu kullanmadığı takdirde, Kawhi bu ölü sezonda serbest oyuncu olabilir ve hemen kazanma planları olan birçok NBA takımından da ciddi seviyede ilgi görebilir.



The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Mavericks ve Heat, serbest oyuncu olması halinde Leonard'ı almak için 'şanslarını büyük oranda deneyecek olan' takımlar arasında yer alıyorlar:



"Lig kaynakları Mavericks ve Heat'in, Leonard'ı almak için şanslarını büyük oranda denemeyi planladıklarını belirttiler. Ayrıca Knicks'in de uygun olan herhangi bir süperstarın peşinden koşması ve Kawhi'ın serbest kalması halinde bir çok talibinden biri olması bekleniyor."



"Dallas, bazı yöneticiler tarafından Luka Doncic'in varlığı ve yönetimin maksimum maaş alanı yaratma veya bir imza ve takas işlemi yapma olanağı nedeniyle, Kawhi'ı almak için en ciddi tehdit olarak görülüyor. Leonard, Nike bünyesinde bulunduğu yıllar boyunca, Mavs'in yeni genel menajeri ve şirkette uzun süredir yönetici olan Nico Harrison ile de iyi bir ilişki geliştirmişti."



Batı Konferansı serisini Phoenix Suns'a kaybettikten sonra, Clippers'ın önünde kritik bir yaz dönemi bulunuyor ve birkaç kilit oyuncunun, serbest oyuncu piyasasında yer alma ihtimali yer alıyor. Clippers'ın, yıldız ikilisi George ve Leonard'ı tutup tutmayacağı ve gelecek yıl tekrar şampiyonluk kovalama olasılığının ne olduğu ise henüz bilinmiyor.



