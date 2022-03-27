MHK'nın kararı bozuldu, şimdi ne olacak?

Merkez Hakem Kurulu tarafından "8 Mart operasyonu" ile kadro dışı bırakılan 12 hakem ve üç gözlemcinin yaptığı itiraz başvurusunu değerlendiren Tahkim Kurulu, yaklaşık altı saat süren duruşmanın ardından verilen tüm kararları bozdu.



TFF'nin Levent'teki binasında duruşmalı toplantı yapan Tahkim Kurulu, hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu ile gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci'nin itirazlarını sözlü olarak dinledi.



MHK'nin önünde 3 seçenek var



Tarafların avukatları ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da sözlü beyanlarını alan Tahkim, daha sonra yaptığı müzakere sonucunda hakemlerin itirazlarını kabul etti ve TFF Yönetim Kurulu'nun 8 Mart'ta aldığı kararı 5'e 2 oy çokluğu ile kaldırdı. Tahkim'in bu kararının ardından "Şimdi ne olacak?" sorusu akıllara geldi. Türk hakemliğinin seyrini değiştiren bu karar sonrası yaşanabilecekleri 3 maddede sıralamak mümkün.



1- Gündoğdu ve ekibi istifa edebilir



Listeyi hazırlayarak TFF Yönetim Kurulu'na sunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibi görevi bırakabilir. Bu durumda sezon sonuna kadar geçici bir MHK oluşturulur ve 2022-23 sezonuna da yeni bir kurulla girilir.



2- MHK devam eder ve maç vermez



MHK, hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edip Tahkim Kurulu kararına rağmen söz konusu hakem ve gözlemcilere sezon sonuna kadar maç vermeyebilir. Haziran ayında da bu isimleri klasman düşürebilir.



3- Hakemler görevlerine döner



Ferhat Gündoğdu MHK'si, görevine devam eder ve Tahkim Kurulu kararı gereğince söz konusu hakem ve gözlemcilere yeniden maçlarda görev verebilir.



Çakır'a Katar yolu açıldı



Futbol tarihinde üç kez dünya kupasında görev yapma şansı bulan Cüneyt Çakır'a Tahkim Kurulu kararından sonra Katar yolu da göründü. UEFA hakem Kurulu başkanı Rosetti ve FİFA hakem komitesi başkanı Collina'nın yakından takip ettiği süreç, hakemler açısından olumlu sonuçlanınca Çakır'a nisan ayı başında yapılacak son atletik teste katılma şansı doğdu. Deneyimli hakem bu sınavı başarıyla geçerse, 2022'de Katar'da yapılacak organizasyonda görev yapabilecek. Tahkim Kurulu kararının FİFA ve UEFA tarafından da değerlendirmeye alındığı öğrenildi.



Gerçek ortaya çıktı



Hakem ve gözlemci operasyonundan sonra klasman dışı kalan FİFA kokartlı isimler Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen'nin niçin hala UEFA listesinde yer aldığı da Tahkim Kurulu kararı sonrası netlik kazandı. MHK, kuruldan çıkacak olası lehte karar karşısında zor durumda kalmamak için "aforoz" listesini bildirmemişti. TFF adı geçen hakemlerin görevlerine devam ettiğini UEFA'ya bildirmek yükümlüğünde kalmadı.





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