MHK Başkanı açıkladı: Arda Kardeşler için karar

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray - Beşiktaş maçının hakem kararları ve Arda Kardeşler için flaş açıklamalar yaptı.



Ferhat Gündoğdu Spor Gecesi Digital'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Benim ikinci dönem MHK başkanlığım. Benim beklediğim, umduğum bir görev değildi. O zaman Nihat Özdemir'in davetiyle bir toplantı yapıldı ve o toplantıdan sonra görevlendirildim. Bu dönemde de sayın başkanımız İbrahim Bey göreve davet etti. Yapım itibariyle bir görev daveti geldiği zaman hayır diyemiyorum. MHK başkanlığını istiyorumdan öte bu bir görev ve bu görevi kabul etmenin dışında bir alternatif düşünmedim."



"17 Nisan'da o dönemde istifa etmiştim. O zaman kafamın içinde göreve devam etmek gibi bir düşünce yoktu. O dönemde futboldan uzakken çok mutlu oldum."



13 HAKEMİN KLASMANININ DÜŞÜRÜLMESİ



"Ne özel hayatımda ne de resmi görüşmelerde hiçbir zaman o zamanki yaptığımız kurumsal kararla ilgili bu ifadeleri kullanmadım. Anlaşılmadığı için herkes kendince yorum yaptı. Bir an önce hakemlik sistemiyle ilgili bir değişime gidilmesi gerekiyordu. Bu karardan dolayı hiç pişman olmadım. Bir görev yaparken önerirsiniz onlar da uygun görürse o kararı uygularsınız. Şirketler de böyle. Üst düzey şirketler tarihinde hep böyle kararlar almıştır ve bunu hızlıca yapmıştır. O kurumların hiçbiri yollarını ayırdığı kişiler için gerekçe sunmamıştır. Bu bizde nedense gereklilik oldu. Mağduriyet olarak yansıtılan şeylere karşı bir ilgimiz var. Bunu normal karşılıyorum ben. Eğer futbolun marka değerini artıracaksak hakemlik sistemiyle ilgili de yapısal bir takım değişiklikler olması gerekiyor."



"HAKEMLİĞİ BİTİRİLECEK BAŞKA BİRİLERİ VAR MI?"



"Bu hakemliğini bitirme kararı değildi. Bundan sonra yapacaklarımız da kimsenin hakemliğini bitirme değil. 1. Kategorideki arkadaşlarla hakemlik için bir kariyer düşünmüyoruz. Herhangi bir kadroya başvuru olsa çalışmak istemediğimizi söyleriz. İkinci gruptaki arkadaşlarımızın yaşları itibariyle önlerinde bir kariyer kalmadı. Halis Özkahya bu grupta değildi. Halis, göreve geldiğimde çok da sevdiğimiz bir arkadaştı. Bir maçı erken bitirmişti, şanssızlık yaşamıştı. O maçtan sonra aradım ve ikna etmeye çalıştım. O çok yıprandığını ve devam etmek istemediğini söyledi. Üçüncü gruptaki arkadaşlarda yeterli yetkinliğe sahip değillerdi. Davet ettiğimiz halde biz davet almadık diyen arkadaşlar oldu. O hakemlere 'siz Süper Lig kadrosunda olmayacaksınız. Ya 1. Lig'de istihdam edeceğiz ya da VAR'da görev vereceğiz' diyecektik. Ama o davetlere cevap gelmedi ve başka yollara gidildi. Biz de bu arkadaşlarla bu saatten sonra yola devam etmeme kararı aldık."



ARDA KARDEŞLERİN PERFORMANSI



"Derbi maçında başarılı bir yönetim gösterdi diyemem. Önemli hatalar yaptığı ortada zaten. Ayrıca bu program vasıtasıyla belirtmek isterim; "Kaşar" ve "Papaz" kelimeleri beni incitiyor. Her meslek grubunda emek sarf eden arkadaşlar filmin sonunda bu tabiri hak etmiyorlar."



"ARDA KARDEŞLER MAÇ ALACAK MI?"



Beşiktaş Kulübü'nün başka talepleri de oldu. Başka kulüplerin de talepleri olabilir. 'Hıncımız geçmedi' diye bir şey okudum ve çok üzüldüm. Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Arda ile birlikte ben de ödeyeceğim. Bunun dinlenme süresini kamuoyu görecektir. Beşiktaş kulübü istedi diye değil, MHK'nin normları içinde olduğu için dinlenecek. Bunun bizim skalamızdaki karşılığı 4 ila 6 hafta. Bunun altında olmaz. Adil olsun diye 8 pozisyonu biz kendi içimizde değerlendirdik. Gözümüzden kaçar diye UEFA'da görevli olan arkadaşlarımıza da bunları gönderdik çünkü arkadaşımız ile ilgili bir karar vereceğiz. Kendisini de aradım. Çok rahat ve espri yapmayı seven bir arkadaş. Moral vermek için aradım. Bu kolay değil. Hatalarını kabullendi. Yanlış kararlar verdiğinin farkında ve çok üzüldüğünü söyledi. 8 pozisyonu ona gönderdim ve inceliyor."



"DAVINSON'UN HAREKETİ KIRMIZI DEĞİL"



"Davinson'un Immobile'ye hareketi sarı kart, kırmızı değil! O pozisyonu görmediğine çok eminim. Yardımcılara da söyledim, biz bunu neden yakalayamadık diye sordum. Görmemeyi bahane etmiyoruz tabii ki görmeliydik. Bunu gördüğünüzde en azından uyarmanız lazım. Böyle bir şeye kırmızı kart verilmez."



ABDULKADİR BİTİGEN'E NE OLDU?"



"Şans vermeyi tercih etmedim. Sebebini açıklayamam. Vakit kaybetmeye gerek yok. Çalışmak istemedim."



"GÜVEN KAYBI OLUYOR"



"Icardi'nin pozisyonuna kimisi penaltı diyor, kimisi değil diyor. Bu karar güveni çok sarsmaz. Ama Sanchez'in yaptığı hareketi kaçırmak güveni sarsar. Maçın kırılma noktaları bunlar. Hakem olarak bunları yakalamak lazım. Güven kırılırsa toparlaması zor oluyor."



OKAN BURUK'UN OĞUZHAN ÇAKIR SÖZLERİ



"Okan Buruk'un o mesajı vermek istemediğine eminim. O da muhtemelen fark etmiştir ama kurumsal bir duruş sergilememiz lazım. Oğuzhan Çakır tabii ki Galatasaray maçı yönetecek. Ben ona buz adam diyorum. o yönü çok hoşuma gidiyor. Sağlam bir bünyesi var. Bütün testlerde sakatlık riski en az olan hakemlerimizden biri. Oyuncular da heyecanlarına biraz gem vurup hakemlerimize biraz yardımcı olurlarsa çok önemli bir hata olacağını beklemiyorum."



"YABANCI AVAR OLABİLİR"



"Yabancı hakem ve yabancı VAR'a karşıyız. Ama yabancı AVAR olabilir. Bu, şimdilik bir proje!"



"TFF içinde veya MHK içinde sizce bir yapı var mı?"



"Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey çok mümkün değil. Gördüğüm kadarıyla söylüyorum bunu. Federasyon Başkanımız hakem atamalarını internette görüyor. Bunu söylemiyorum. TFF bir yapı kuramaz. Burada MHK kuruyor diyebilirler. Ben böyle bir şeye müsade etmem."



"Bir TFF ya da MHK Başkanı ligdeki şampiyonu belirleyebilir mi?"



"Bence belirleyemez, yapamaz yani nasıl yapacak! 9 tane Süper Lig'de 19 tane 1. Lig'den maçla ilgili yüzlerce atama kararı veriyorsunuz. Deşifre olursunuz. Mevcut sistemde bu olmaz. Öncesi için yorum yapamam. Ama çok net belli olur böyle bir niyet varsa."