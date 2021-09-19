Metin Tekin ve Önder Özen'den Kuntz yorumu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'ın başına Stefan Kuntz'u getirmesini iki isim değerlendirdi. İşte Metin Tekin ve Önder Özen'in Stefan Kuntz ile ilgili yorumları...



METİN TEKİN: "GELİŞTİRİCİ ANTRENÖR"

Stefan Kuntz, benim takım arkadaşım. Bir sene oynadık ama yakın ilişkimiz vardı. Çok eleştiriye açık kimlikle geldi. Umarım çok başarılı olur. Çok eleştirisel bakmayalım. Geliştirici antrenör ile yarışmacı antrenör çok farklıdır. Geliştirici antrenör etiketiyle geldi, bakalım nasıl bir performans gösterecek.



ÖNDER ÖZEN: "SÜPER YARIŞMACI DEĞİL"

Stefan Kuntz'un süper bir yarışmacılık iddiası hiç olmadı ama iyi yarıştı. U21 Avrupa Şampiyonası'nda iyi yarıştı ve aldılar kupayı. Büyük yarışmacılık iddiaları ortaya atmadı. TFF'nin mesajı şu; "Şenol Hoca, Norveç ve Letonya maçında yapamayacaktı, yapabilecek ismi getirdik." Bu kararın alt metni budur. İşin sonunda, Kuntz'un yarışmacılığını bile bile, onu göreve getirenlere bakarım.



