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Mesut Özil'den "Payitaht: Abdülhamid" paylaşımı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından takipçisi olduğu "Payitaht: Abdülhamid" diziyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: AA
Mesut Özil'den 'Payitaht: Abdülhamid' paylaşımı
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13 Şubat 2019 15:17
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, "Payitaht: Abdülhamid" dizisini yakından takip ediyor.

Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını anlatan dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla TRT1'de yayınlanan dizinin sıkı takipçisi olduğunu gösteren Mesut Özil'e görüntülü mesaj gönderdi.

Mesut da İnal'ın videosunu Instagram hesabından paylaştı. İnal, mesajında "Kıymetli Mesut Özil kardeşim, Payitaht: Abdülhamid setinden sana sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Diziyi takip ettiğini, izlediğini biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımların için. İnşallah bir gün yolun düşerse sete de bekleriz. Her zaman başarıların bizi gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra da çok başarılı bir spor hayatın olur." ifadelerini kullandı.

Mesut ise bu jeste karşılık "Asıl ben sana ve ekibine bu başarılı yapım için teşekkür ederim. Biz Türkler tarihine aç bir toplumuz." cevabını verdi.



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