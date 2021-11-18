Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz...

Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz.

Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. 💛💙 #M1Ö pic.twitter.com/unpfS7KtO9



— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 18, 2021

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, Galatasaray ile oynanacak derbi maçından önce bir paylaşım yaptı.Yıldız futbolcu paylaşımında, "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz...Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız." ifadelerine yer verdi.