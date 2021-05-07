'Messi'yle bile konuştum, Barça'dan son anda vazgeçtim'

Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'den Barcelona itirafı geldi.



23 yaşındaki golcü isim kendisini istediği defalarca haber olan Barcelona'ya transfer olmasına çok az kalmışken resmi imzaların nasıl atılmadığını anlattı. Lautaro açıklamasında, "Barcelona'ya transfer olmama gerçekten çok az kalmıştı, hatta Messi'yle bile konuşmuştuk. Ancak Barcelona'da maddi problemler olduğu bana söylendi ve ben de Inter'de kalmaya karar verdim." diye konuştu.



Inter'de kalarak doğru karar verdiğini ve şampiyonluğu doyasıya kutladıklarını söyleyen Lautaro, "Genç takımlarda olduğum dönemde de Real Madrid 2 kez beni izlemeye gelmişti ama ben Arjantin'de kariyerime başlamak ve inşa etmek istedim." sözlerini kullandı.



Yetiştiği kulüp olan Racing'e bir gün dönmenin hayallerini kurduğunu belirten Lautaro, 2018'de 25 milyon euroya Inter'e imza atmıştı.



