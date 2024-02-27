Mert Hakan: "Bunu telafi edeceğiz"

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne 3-0 kaybederek elenmeleri sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan: 'Bunu telafi edeceğiz'
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27 Şubat 2024 23:20
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne 3-0 kaybederek elenmeleri sonrası konuştu.

Kendilerine yakışmayan bir oyun oynadıklarını söyleyen Mert Hakan Yandaş şu sözleri ifade etti;

"Maç kaybedebilirsiniz ama böyle değil. Fenerbahçe'ye yakışan mücadele etmek zorundayız. Özür dileriz. Bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız"
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