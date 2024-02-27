Mert Hakan: 'Bunu telafi edeceğiz'

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne 3-0 kaybederek elenmeleri sonrası konuştu.
Kendilerine yakışmayan bir oyun oynadıklarını söyleyen Mert Hakan Yandaş şu sözleri ifade etti;
"Maç kaybedebilirsiniz ama böyle değil. Fenerbahçe'ye yakışan mücadele etmek zorundayız. Özür dileriz. Bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız"
Kendilerine yakışmayan bir oyun oynadıklarını söyleyen Mert Hakan Yandaş şu sözleri ifade etti;
"Maç kaybedebilirsiniz ama böyle değil. Fenerbahçe'ye yakışan mücadele etmek zorundayız. Özür dileriz. Bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız"
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU