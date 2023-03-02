Mersin Yenişehir, Avrupa'da grubunu lider tamamladı!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, normal sezonun son haftasında B Grubu'nda konuk ettiği Belçika'nın Kangoeroes Mechelen takımını 69-62 yendi.
Organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu sonuçla grubunu lider tamamladı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 12, Williams 14, Gray 8, Hayes 19, Crvendakic 8, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Sinem Ataş 8, Holingsvorth
Kangoeroes Mechelen: Berkani 20, Morrison 12, Resimont 6, Nauwelaers, Bertsch 12, Gils 3, Denys, Bruyndoncx, Rembiszewska 9
1. Periyot: 18-18
Devre: 39-31
3. Periyot: 56-45
Organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu sonuçla grubunu lider tamamladı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 12, Williams 14, Gray 8, Hayes 19, Crvendakic 8, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Sinem Ataş 8, Holingsvorth
Kangoeroes Mechelen: Berkani 20, Morrison 12, Resimont 6, Nauwelaers, Bertsch 12, Gils 3, Denys, Bruyndoncx, Rembiszewska 9
1. Periyot: 18-18
Devre: 39-31
3. Periyot: 56-45
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