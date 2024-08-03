Merkez Hakem Kurulu yaz semineri tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 Futbol Sezonu Yaz Semineri'ni tamamladı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Tesisleri'nde Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu ile yapılan organizasyon kapsamında Süper Lig Grubu, 1. Lig Grubu ve Süper Lig ile 1. Lig gözlemcileri grubu sezon öncesi çalışmalarını gerçekleştirdi.



Yaz semineri, Süper Lig ve 1.Lig hakem ve yardımcıları, VAR kadrosu ile FIFA Kadın hakemleri ve yardımcı hakemleri, Kıbrıs Süper Liginden 2 hakem ve 2 yöneticinin katılım sağladığı ilk iki grupta fiziksel ve teknik çalışmalar MHK koordinasyonu ile TFF ve UEFA profesyonelleri yönetimiyle tamamlandı.



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri, eğitimciler, TFF fiziksel gelişim birimi, TFF ve UEFA profesyonelleri 1 hafta süren eğitimde yer alırken, FIFA ve UEFA Eğitmeni Alan Snoddy tarafından en güncel bilgilerle teknik konularda aktarım sağlandı.





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