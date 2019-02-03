Süpe Lig'in 20. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan ve 1-0 mağlup olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek maçın hakemi Özgür Yankaya hakkında konuştu.
Basın toplantısına "Maçla ilgili yorumum yok" diye başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise hakem Yankaya'ya sert tepki gösterdi.
Özdilek, "Biz bugün mümkün değil kazanamazdık. Yaptıkları, verdikleri vermedikleriyle. Özgür hoca haricinde herkes 'gol' diyor. Biz de baktık. Oyun içinde verdikleri fauller, vermedikleri fauller sabaha kadar oynasak yenemezdik. Oyuncular için söylenecek bir şey yok, iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Bir hakem takımın, şehrin, herkesin kaderiyle oynuyor. Özgür hocanın bütün maçları soru işaretli. Maç öncesi eyvah dedik. Bu kadar olmaz, bırak iki takım da oynasın. Düdük çalarak basket maçı yapılır gibi futbol oynuyoruz. Tavrı görüyorsunuz. Sabaha kadar oynasak mümkün değil. Önemli bir maçı kaybettik ama devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ama bu hakemlere de birinin 'dur' demesi lazım. Fazla bir şey söylersem bu kez ceza yerim" diye konuştu.
Hakemin ilk yarıda 2 dakika uzatma vermesine rağmen 45 saniye sonra maçı bitirdiğini ifade eden Özdilek, konuşmasında şunları söyledi: "Hangi birini söyleyeyim? Futbolun, sporun içinden gelen adamım. Sen bilmiyorsun ama ben biliyorum. Özgür hoca bilmiyor ama ben biliyorum. Hakemlerin saha içindeki tavrını da iyi bilirim. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Oynayın mağlup olalım, oynayalım yenelim. Tebrik edecek büyüklüğe sahibiz. Ama bizi oynatın, ben buna isyan ediyorum. O zaman biz niye mücadele ediyoruz? Bu kadar yatırım yapıyoruz, bu taraftar niye geliyor, yazık değil mi?"Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Basın toplantısına "Maçla ilgili yorumum yok" diye başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise hakem Yankaya'ya sert tepki gösterdi.
Özdilek, "Biz bugün mümkün değil kazanamazdık. Yaptıkları, verdikleri vermedikleriyle. Özgür hoca haricinde herkes 'gol' diyor. Biz de baktık. Oyun içinde verdikleri fauller, vermedikleri fauller sabaha kadar oynasak yenemezdik. Oyuncular için söylenecek bir şey yok, iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Bir hakem takımın, şehrin, herkesin kaderiyle oynuyor. Özgür hocanın bütün maçları soru işaretli. Maç öncesi eyvah dedik. Bu kadar olmaz, bırak iki takım da oynasın. Düdük çalarak basket maçı yapılır gibi futbol oynuyoruz. Tavrı görüyorsunuz. Sabaha kadar oynasak mümkün değil. Önemli bir maçı kaybettik ama devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ama bu hakemlere de birinin 'dur' demesi lazım. Fazla bir şey söylersem bu kez ceza yerim" diye konuştu.
Hakemin ilk yarıda 2 dakika uzatma vermesine rağmen 45 saniye sonra maçı bitirdiğini ifade eden Özdilek, konuşmasında şunları söyledi: "Hangi birini söyleyeyim? Futbolun, sporun içinden gelen adamım. Sen bilmiyorsun ama ben biliyorum. Özgür hoca bilmiyor ama ben biliyorum. Hakemlerin saha içindeki tavrını da iyi bilirim. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Oynayın mağlup olalım, oynayalım yenelim. Tebrik edecek büyüklüğe sahibiz. Ama bizi oynatın, ben buna isyan ediyorum. O zaman biz niye mücadele ediyoruz? Bu kadar yatırım yapıyoruz, bu taraftar niye geliyor, yazık değil mi?"Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın