Mehmet Demirkol: 'Harun'u Galatasaray kalesine koy bakalım'

"ERSUN YANAL GELSE NE YAPACAK?"

"HARUN'U GALATASARAY KALESİNE KOY"

Mehmet Demirkol, BeINSports Haber'de yayınlanan beIN MANŞET programında değerlendirmelerde bulunduFenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Slimani'nin kendisi için çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Demirkol, "Saha içerisinde de negatif, mutsuzluk saçıyor etrafına. Portekiz'deyken hayal ettiğim adamlardan biriydi Slimani ancak şu anda görüyorum ve hayal kırıklığına uğruyorum.Slimani, Türkiye'de oynamasını hayal ettiğim adamlardan biri ama şu an sahada başka biri var" dedi.Cocu'nun ayrılık sürecini de değerlendiren Demirkol, "Ali Koç, Comolli'ye hala çok güveniyor olabilir. Cocu'yu Comolli getirdi ama belki soru işaretlerini de söyledi. Belki de yönetim, Cocu'yu istedi, Comolli de kabul etmek zorunda kaldı. Böyle bir ihtimal var.Ersun Yanal geldi diyelim. Bu kadroyu Ersun Yanal'a ver, ne yapacak? Öndeki oyunu oynayabilir mi? Denememesinde fayda görüyorum. Alves, Egemen, Gökhan, Caner vardı. Şimdi kim ile oyun yapacaksın, Roman ile mi? " ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin kaleci sorunu yaşadığını Galatasaray üzerinden örnekler vererek yorumlayan Demirkol, "Fenerbahçe'nin kalecisi gol yiyor, sürekli yiyor. Fenerbahçe'nin kaleci departmanı sorunlu! Dört senedir böyle. Ersun Yanal'dan beri bu iş böyle.Harun Tekin, Volkan Demirel ya da Kameni performansını Galatasaray'a koy, Fatih Terim dayanabilir mi buna? Kimse dayanamaz. Seyirci sana gelir. Üç maçta da 3'ten aşağı yemezdi. Muslera, üç maçın da adamı oldu" şeklinde konuştu.