McCollum: "Melo gayet iyi durumda, KOVID pozitif falan değil"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, takım arkadaşı Carmelo Anthony'nin sağlık durumu hakkında konuştu.



McCollum, NBC Sports'tan Jamie Hudson'a, Anthony'nin Blazers antrenmanında "iyi hareket ettiğini" ve "sağlıklı" göründüğünü söyledi:



"Kendisi burada. Gayet iyi. İyi durumda. (KOVID-19) pozitif olması gibi bir durumu yok. Oynamaya hazır olacağını varsayıyorum. İyi hareket ediyor gibi görünüyor. Bana oldukça sağlıklı göründü."



Anthony, NBA Sağlık ve Güvenlik Protokolleri nedeniyle Pazartesi günü Los Angeles Lakers'a karşı forma giymemişti. Portland o maçta 115-107 galip gelmişti.



Melo'nun Los Angeles'a seyahat ettiği ve bu gece LA Clippers'a karşı oynamasının beklendiği kaydedildi.



