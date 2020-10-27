Mbappe nereye gidecek? Rami: Real, Eto'o: Barça

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin ismi Real Madrid ile ciddi şekilde anılmaya başlarken, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami ve Kamerunlu efsane Samuel Eto'o görüşlerini paylaştı.



Rami, Mbappe'nin Madrid'e transferinin bittiğini belirtirken, "Bence Mbappe'nin Real Madrid'e transferi tamamlandı. Geleceği netleşti ve bitti. Parisliler için üzücü, hatta Ligue 1 için de üzücü. Oyuncuyu seviyorum." ifadelerini kullandı.



"MBAPPE BARCELONA'YA GİTMELİ"



Samuel Eto'o ise, "Mbappe Real Madrid'e değil, Barcelona'ya gitmeli. Messi'nin ardından o boşluğu dolduracak oyuncu çıkar mı sanmıyorum ama Mbappe Barcelona için iyi transfer olur." dedi.



PSG ile 2022'ye kadar süren bir sözleşmesi olan 21 yaşındaki Mbappe, PSG'de 130 maça çıktı ve 96 gol, 55 asistlik performans sergiledi.





