Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Arjantinli golcü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçenlerde maçların sahada ve oynayarak kazanıldığının söylendiğini duydum. Dün onlar bizi televizyondan izlerken bunu kanıtladık. Umarım tüm taraftarımız kadar sizler de keyif almışssınızdır" ifadelerini yazdı.
Mauro Icardi'nin bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Arjantinli golcü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçenlerde maçların sahada ve oynayarak kazanıldığının söylendiğini duydum. Dün onlar bizi televizyondan izlerken bunu kanıtladık. Umarım tüm taraftarımız kadar sizler de keyif almışssınızdır" ifadelerini yazdı.
Mauro Icardi'nin bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.