Maurizio Sarri istifa açıklaması? 'Sormalıyım'

Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Manchester City'e 6-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından geniş çaplı bir açıklama yaptı.
İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları;
"Neler olduğunu anlayamıyorum. Hafta boyunca iyi çalıştık. Ancak sahada büyük sorunlarımız vardı. Bunu anlayamıyorum"
YANLIŞ RAKİBE KARŞI...
"Çok fazla hata yaptık. Bu hataları da çok yanlış bir rakibe karşı yaptık. Maçın başından itibaren baskı yapmak istedik ancak üçüncü dakikada aptalca bir gol yedik."
YÖNETİME SORMAM LAZIM
Chelsea'nin futbolundan çok endişe ediyorum. Kendi işimden etmiyorum. Üzerimde baskı var çünkü sorumlu benim. Görevden alınacak mıyım bilmiyorum. Bunu yönetime sormalıyım"
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İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları;
"Neler olduğunu anlayamıyorum. Hafta boyunca iyi çalıştık. Ancak sahada büyük sorunlarımız vardı. Bunu anlayamıyorum"
YANLIŞ RAKİBE KARŞI...
"Çok fazla hata yaptık. Bu hataları da çok yanlış bir rakibe karşı yaptık. Maçın başından itibaren baskı yapmak istedik ancak üçüncü dakikada aptalca bir gol yedik."
YÖNETİME SORMAM LAZIM
Chelsea'nin futbolundan çok endişe ediyorum. Kendi işimden etmiyorum. Üzerimde baskı var çünkü sorumlu benim. Görevden alınacak mıyım bilmiyorum. Bunu yönetime sormalıyım"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın