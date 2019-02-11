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Maurizio Sarri istifa açıklaması? "Sormalıyım"

Premier Lig'de Manchester City'e 6-0 mağlup olan Chelsea'de menajer Maurizio Sarri, sonuçtan ötürü çok şaşkın olduğunu vurguladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Maurizio Sarri istifa açıklaması? 'Sormalıyım'
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11 Şubat 2019 01:46
Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Manchester City'e 6-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından geniş çaplı bir açıklama yaptı.

İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları;

"Neler olduğunu anlayamıyorum. Hafta boyunca iyi çalıştık. Ancak sahada büyük sorunlarımız vardı. Bunu anlayamıyorum"

YANLIŞ RAKİBE KARŞI...

"Çok fazla hata yaptık. Bu hataları da çok yanlış bir rakibe karşı yaptık. Maçın başından itibaren baskı yapmak istedik ancak üçüncü dakikada aptalca bir gol yedik."

YÖNETİME SORMAM LAZIM

Chelsea'nin futbolundan çok endişe ediyorum. Kendi işimden etmiyorum. Üzerimde baskı var çünkü sorumlu benim. Görevden alınacak mıyım bilmiyorum. Bunu yönetime sormalıyım"

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