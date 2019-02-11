Maurizio Sarri istifa açıklaması? 'Sormalıyım'

menajeri, Manchester City'e 6-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından geniş çaplı bir açıklama yaptı."Neler olduğunu anlayamıyorum. Hafta boyunca iyi çalıştık. Ancak sahada büyük sorunlarımız vardı. Bunu anlayamıyorum""Çok fazla hata yaptık. Bu hataları da çok yanlış bir rakibe karşı yaptık. Maçın başından itibaren baskı yapmak istedik ancak üçüncü dakikada aptalca bir gol yedik."Chelsea'nin futbolundan çok endişe ediyorum. Kendi işimden etmiyorum. Üzerimde baskı var çünkü sorumlu benim. Görevden alınacak mıyım bilmiyorum. Bunu yönetime sormalıyım"