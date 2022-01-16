Marsilya taraftarından Cengiz'e teşekkür pankartı!

Marsilya taraftarı, geçtiğimiz hafta Bordeaux'yu 1-0 yendikleri maçta Fransız ekibine galibiyeti getiren golü atan ve 44 yıllık Bordeaux deplasman galibiyeti hasretine son veren Cengiz Ünder için Lille maçında Türk bayraklı özel bir teşekkür pankartı açtı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marsilya taraftarından Cengiz'e teşekkür pankartı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2022 23:55
Marsilya, geçtiğimiz hafta Bordeaux karşısında 44 yıllık deplasman galibiyeti hasretine Cengiz'in attığı golle son verdi.

Marsilya taraftarı bugün oynanan Lille maçı öncesi bu hasrete son veren Cengiz ünder için özel bir pankart açtı.

Türk bayrağının da bulunduğu pankartta, "Tarihi zafer için bravo, teşekkürler Cengiz Ünder!" ifadeleri yer aldı.

Fotoğraf Kaynak: @OM_Officiel



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.