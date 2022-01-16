Marsilya taraftarından Cengiz'e teşekkür pankartı!

Marsilya, geçtiğimiz hafta Bordeaux karşısında 44 yıllık deplasman galibiyeti hasretine Cengiz'in attığı golle son verdi.
Marsilya taraftarı bugün oynanan Lille maçı öncesi bu hasrete son veren Cengiz ünder için özel bir pankart açtı.
Türk bayrağının da bulunduğu pankartta, "Tarihi zafer için bravo, teşekkürler Cengiz Ünder!" ifadeleri yer aldı.
Fotoğraf Kaynak: @OM_Officiel
Marsilya taraftarı bugün oynanan Lille maçı öncesi bu hasrete son veren Cengiz ünder için özel bir pankart açtı.
Türk bayrağının da bulunduğu pankartta, "Tarihi zafer için bravo, teşekkürler Cengiz Ünder!" ifadeleri yer aldı.
Fotoğraf Kaynak: @OM_Officiel