Marsilya, Pogba'ya açık kapı bıraktı!

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, serbest oyuncu konumunda bulunan Paul Pogba hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Marsilya, Pogba'ya açık kapı bıraktı!
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27 Mart 2025 23:11
Marsilya Başkanı Pablo Longoria, sezon ortasında Paul Pogba'yı transfer etmeme kararı aldıklarını ancak yaz aylarında bu durumun değişebileceğini söyledi.

Longoria, Fransız yıldızla ilgili yapılan görüşmelere değinerek, "Bazı temaslarımız oldu. Pogba şu anda transfer piyasasında yer alan bir oyuncu. Ancak bu sezon için transfer etmeme kararı aldık. İyileşme sürecinin takım içi dengeleri bozabileceğini ve beklentileri artırmadan sahaya çıkmasının zorluk yaratacağını düşündük. Bu yüzden adım atmadık." ifadelerini kullandı.

"PİYASADA OLMASI DEĞERLENDİRİLMELİ"

Pogba için kapıyı tamamen kapatmayan Longoria, "Şu an sezonun sonuna odaklanmış durumdayız. Üç hafta içinde transfer planlamamız konusunda daha net bir fikrimiz olacak. Elbette, Pogba gibi bir oyuncunun piyasada olması değerlendirilmeli." sözlerini sarf etti.

POGBA'NIN CEZASI SONA ERDİ

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Ağustos 2023'te yapılan doping testinde testosteron kullanımı nedeniyle dört yıl men cezası almıştı. Ancak Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), bu cezayı 18 aya düşürdü ve Pogba, Mart ayı itibarıyla sahalara dönme izni aldı.

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