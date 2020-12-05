Marsilya ikinci yarıda galibiyeti aldı

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Marsilya, Nimes deplasmanına konuk oldu.



Costieres Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Marsilya'nın hocası Villas Boas, 40. dakikada itirazdan saha kenarında kırmızı kart görerek tribüne çıktı ancak ikinci yarıda Marsilya istediği oyunu sahaya yansıtmayı başardı.



Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Benedetto'nun golüyle öne geçen Marsilya, 77'de Nimesli Cubas'ın kırmızı kart görmesiyle rakibi önünde avantajı yakaladı. 84'de deneyimli golcü Valerie Germain'in golüyle farkı ikiye çıkaran Marsilya galibiyete uzmayı başardı.



Bu sonuçla Marsilya 1 maç eksiğiyle 24 puana yükseldi ve lider PSG'nin arkasında 2. sıraya yükseldi. Nimes ise 11 puanda kaldı.



