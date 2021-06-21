Marsilya'dan Luiz Gustavo için teklif geliyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken Fransa'dan talipleri her geçen gün artıyor.Eski takımı Marsilya'nın transferde devrede olduğu ve Brezilyalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği biliniyordu. Son gelen bilgilere göre Marsilyalı yetkililer menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletecek.Sarı-Lacivertli yönetim, Gustavo ile ilgili kararı yeni teknik direktöre bırakmakla birlikte, 3.5-4 milyon Euro'dan aşağıya bir rakama razı olmak istemediği ifade ediliyor. Pazarlıkların ne sonuç vereceği ise merak konusu.