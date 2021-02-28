Trabzonsporlu futbolcu Marlon, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-0'lık yenilginin ardından açıklamalar yaptı.



Trabzonspor'un büyük ve güçlü bir takım olduğunu ifade eden Marlon, "10 günlük bir aranın sonrasında dönmek benim için mutluluk verici. Ben sahadan uzak kalmak isteyen biri değilim. Tony ile bulduğumuz şanslar vardı. Tony bizim referans noktamız, teknik olarak en iyi oyuncularımızdan. Kazanabilirdik. Bu takım, güçlü ve büyük bir takım!" dedi.



Trabzonspor'un kısa bir süre içerisinde toparlanacağını ifade eden Marlon, "Saha içinde ve dışında mücadelemizi vereceğiz. Kaybedilen bir sezon yok, kaybedilen bir maç var. Bu sonuç, sezonun genelindeki hedeflerimize zarar vermeyecek. Biz kazanmaya devam edeceğiz. Hocamızın dediklerini yapmaya çalıştık. Bu takım düzelecek. Savunmada ve hücumda ne kadar kaliteli olduğunu gösterecek" şeklinde konuştu.



