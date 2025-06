Marko Guduric: 'Hayatımdaki en zor maçtı'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.



Sarı-Lacivertliler ile son maçına çıkan Marko Guduric, şamopiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.



"HAYATIMDAKİ EN ZOR MAÇTI"



Guduric yaptığı açıklamada "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Çok mutluyum. Gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba. Çok duygu yaşıyorum. Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluğa rağmen hayatımdaki en zor maçtı. Tüm bu insanları çok seviyorum." dedi.



"TABİİ Kİ AĞLAYACAĞIM!"



Açıklamalarına devam eden Sırp yıldız, "Bu bir hayat. Hayat devam ediyor. Evet gidiyorum. Buradaki tüm insanlara çok güzel veda ettim. Gördüğüm en güzel taraftar grubu. Tabii ki ağlayacağım. Hayatın neler getireceğini hiç bilemezsiniz. Belki de tekrar buluşuruz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



"BELKİ DE BU BİR VEDA DEĞİLDİR"



Marko Guduric, maç sonu yaptığı yaptığı veda konuşmasında "Bugünün geleceğini inanın hiç düşünmemiştim, biliyordum ama hiç düşünmemiştim. Öncelikle güzel aileme teşekkür ediyorum, bana her zaman destek oldular. Sayın Başkanımız Ali Koç'a, Sertaç Başkan'a, tüm takım arkadaşlarıma, herkese... Biz tarih yazdık bu sezon. Çok gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Kalbim hep Fenerbahçe için, sizin için atacak. Gönülden teşekkür ediyorum size. Belki de bu bir veda değildir, hayat bu, neden bir daha buluşmayalım. Son bir şey daha... Her zaman her yerde en büyük Fener!" açıklamalarında bulundu.