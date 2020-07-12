Mario Lemina'da sorun yok!

Galatasaray, Mario Lemina'nın sezon sonuna kadar takımda kalması için Southampton ile anlaştı. Gabonlu futbolcu, maça çıkarsa sarı-kırmızılı takım oyuncunun 1 aylık maaşını ödeyecek. Cimbom, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Seri ve Lemina için henüz bir anlaşma yapmadı

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Mario Lemina'da sorun yok!
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12 Temmuz 2020 12:22
Galatasaray, Lemina'nın sezon sonuna kadar takımda kalması için oyuncunun bonservisine sahip olan Southampton ile anlaştı.

Monaco'nun Onyekuru'yu çağırmasının ardından 'Lemina da gidecek mi' soruları son buldu. Seri ile birlikte sezon sonuna kadar kulüpte kalacak oyuncu, maça çıkarsa 1 aylık maaş ödemesi yapılacak. Galatasaray, 2 oyuncunun önümüzdeki sezon da kalması için ise henüz bir anlaşma gerçekleşmedi.

Seri için görüşmeler sürerken Lemina'nın sakatlık durumuna göre harekete geçilecek.

ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray'da cumartesi akşamı oynanacak Ankaragücü maçında Lemina ve Radamel Falcao sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.



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