Mario Lemina, Avrupa listesine yazılmayacak!

Galatasaray'da yeni transfer Mario Lemina, Avrupa listesine yazılmayacak. Bu karar, transfer sürecinde Lemina'ya iletildi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mario Lemina, Avrupa listesine yazılmayacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2025 00:13
Galatasaray'da yeni transfer Mario Lemina, Avrupa listesine dahil edilmiyor.

Avrupa Ligi için UEFA'ya bildireceği kadroya 3 oyuncu ekleyebilecek Galatasaray'da bu kontenjan; Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai için kullanılacak.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Lemina, Avrupa listesine dahil edilmeyecek. Bu karar, transfer sürecinde Gabonlu futbolcuya da iletildi.

Lemina, bu kararın kesinlik kazanması durumunda sezonun ikinci yarısında ligde ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery