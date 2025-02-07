Mario Lemina, Avrupa listesine yazılmayacak!

Galatasaray'da yeni transfer Mario Lemina, Avrupa listesine dahil edilmiyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Avrupa Ligi için UEFA'ya bildireceği kadroya 3 oyuncu ekleyebilecek Galatasaray'da bu kontenjan; Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai için kullanılacak.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Lemina, Avrupa listesine dahil edilmeyecek. Bu karar, transfer sürecinde Gabonlu futbolcuya da iletildi.
Lemina, bu kararın kesinlik kazanması durumunda sezonun ikinci yarısında ligde ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.
Avrupa Ligi için UEFA'ya bildireceği kadroya 3 oyuncu ekleyebilecek Galatasaray'da bu kontenjan; Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai için kullanılacak.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Lemina, Avrupa listesine dahil edilmeyecek. Bu karar, transfer sürecinde Gabonlu futbolcuya da iletildi.
Lemina, bu kararın kesinlik kazanması durumunda sezonun ikinci yarısında ligde ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.