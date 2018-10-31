Manu'nun forması emekli edilecek!

San Antonio Spurs, efsane oyuncusu Manu Ginobili'nin 20 numaralı formasını 28 Mart 2019 tarihinde emekli edeceğini duyurdu.
Ginobili, Spurs'ün organizasyon tarihinde formasını emekli edeceği dokuzuncu oyuncusu olacak. Diğer isimler Bruce Bowen (12), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) ve James Silas (13).
San Antonio tarafından 1999 NBA Draftında 57. sırada seçilmiş olan Ginobili, 1057 maçlık kariyerinde 13.3 sayı, 3.8 asist, 3.5 ribaund ve 1.32 top çalma istatistiklerine sahip.