Manuel Fernandes, grubun favorisini açıkladı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Lokomotiv Moskova'nın Portekizli yıldızı Manuel Fernandes, Porto maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Grupta oynadığı ilk iki maçı kaybeden Lokomotiv'in orta sahası, ''Porto çok güçlü bir takım. Grupta ilk sırayı alması beklenen takım onlar. İlk iki maçımızı kaybetsek de bu maça kazanmak için çıkacağız.'' dedi.
Lokomotiv Moskova, ilk maçta Galatasaray'a 3-0 yenilirken ikinci maçta sahasında Schalke'ye 1-0 mağlup olmuştu.
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Grupta oynadığı ilk iki maçı kaybeden Lokomotiv'in orta sahası, ''Porto çok güçlü bir takım. Grupta ilk sırayı alması beklenen takım onlar. İlk iki maçımızı kaybetsek de bu maça kazanmak için çıkacağız.'' dedi.
Lokomotiv Moskova, ilk maçta Galatasaray'a 3-0 yenilirken ikinci maçta sahasında Schalke'ye 1-0 mağlup olmuştu.
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