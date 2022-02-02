MANU Pogba'dan süre istedi!

Manchester United, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paul Pogba ile henüz yeni bir sözleşme imzalayamadı.



ESPN'nin haberine göre İngiliz kulübünün, Fransız oyuncuya yeni bir teknik direktör gelene kadar geleceğiyle ilgili karar vermemesini istediği belirtildi.



Haberde kulübün bu adımla oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna edebileceğini düşündüğü ifade edildi.



Ayrıca, Pogba'nın henüz yeni bir takımla anlaşmadığı da ifade edildi.



Sakatlığı sebebiyle Kasım ayından beri oynayamayan Fransız oyuncu, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 13 maçta, 7 asist yaptı.





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