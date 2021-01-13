Manchester United zirveye tutundu

İngiltere Premier Lig'in 1. hafta erteleme maçında Manchester United, Burnley deplasmanına çıktı.



Turf Moor'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 1-0 kazanarak liderliğe yükseldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Manchester United lider olma şansını kaçırmamak için maçı kazanma adına hamleler yaptı. Rakibine isabetli şut imkanı vermeyen United, oyunun hakimi olurken aradığı golü yıldız isim Pogba ile 71. dakikada buldu.



Maçın kalan bölümünde oyunu iyi tutan United sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Manchester United 36 puana yükseldi ve lider Liverpool ile maç sayılarını eşitleyerek liderliğe yükseldi. Burnley ise 16 puanda kaldı.



