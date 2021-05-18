Manchester United, küme düşen Fulham'ı yenemedi

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Manchester United, Fulham'ı ağırladı.
Old Trafford Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Manchester United'ın golünü 15. dakikada uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşla Edinson Cavani attı. Fulham'ın golünü ise 76. dakikada Joe Bryan kaydetti.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Manchester United, 71 puanla 2. sırada yer aldı. Küme düşmesi önceden kesinleşen Fulham ise 28 puanla 18. sırada yer buldu.
Manchester United, gelecek hafta Wolves deplasmanına gidecek. Fulham ise Newcastle'ı ağırlayacak.
Old Trafford Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Manchester United'ın golünü 15. dakikada uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşla Edinson Cavani attı. Fulham'ın golünü ise 76. dakikada Joe Bryan kaydetti.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Manchester United, 71 puanla 2. sırada yer aldı. Küme düşmesi önceden kesinleşen Fulham ise 28 puanla 18. sırada yer buldu.
Manchester United, gelecek hafta Wolves deplasmanına gidecek. Fulham ise Newcastle'ı ağırlayacak.