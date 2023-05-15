Manchester United - Kim Min Jae: Son detaylar

Manchester United, Napoli'den Kim Min Jae'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



SON PÜRÜZLER GÖRÜŞÜLÜYOR



Il Mattino'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Kim Min Jae'yi transfer için ikna etti. Taraflar arasında son pürüzlerin giderildiği aktarıldı.



NAPOLI ARAYIŞLARA BAŞLADI



Kim Min Jae'nin, Napoli'de mutlu olduğu ancak Premier Lig hayali nedeniyle bu transfere "Evet" dediği kaydedildi.



Napoli'nin, 26 yaşındaki başarılı futbolcunun yerine şimdiden arayışlara başladığı belirtildi. İtalyan ekibinin, Kim Min Jae'i geçen sezon Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya aldığı ve 50-60 milyon euro arasındaki serbest kalma maddesi nedeniyle bu transferden büyük kar edeceği ifade edildi.



ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN



Napoli forması altında başarılı bir grafik çizen Kim Min Jae, 33 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunun mimarlarından biri oldu.



