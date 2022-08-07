Manchester United cephesinde değişen yok!

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton 2-1'lik skorla kazandı.



Brighton, Pascal Gross'un 30 ve 39. dakikalardaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



Maça yedek başlayan Cristiano Ronaldo, 53. dakikada oyuna dahil oldu. Baskısını artıran United, 68. dakikada Alexis Mac Allister'ın kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi.



Son 20 dakika oyunu tek kaleye çeviren Manchester United, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Brighton forması giyen Türk forvet Deniz Undav, uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu.



Manchester United'ın yeni menajeri Hollandalı Erik ten Hag, ilk lig maçında yenildi. Ten Hag ile birlikte son 6 Hollandalı teknik adam, Premier Lig'deki ilk 6 maçını kaybetti.



Brighton ise tarihinde ilk kez Old Trafford'da bir lig galibiyeti elde ederek sezona başladı.



Manchester United, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Brighton ise sahasında Newcastle'ı ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ