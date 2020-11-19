Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni sözleşme için kulübüyle anlaşma sağladı.



Manchester City ile sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitecek olan 49 yaşındaki İspanyol teknik adam, İngiliz ekibinin yöneticileriyle yaptığı görüşmede el sıkıştı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Manchester City ile Pep Guardiola'nın 2023 yılına kadar olan yeni sözleşme için anlaşma sağladığı duyuruldu.



Pep Guardiola imza sonrası " Manchester City'ye geldiğimden beri hep çok hoş karşılandım. Birlikte büyük başarılar kazandık. Böylesine bir desteği her teknik adam ister. İşimi yapmak için her şeye sahibim ve göreve devam etmem için bana olan güveni gördüm. Gelişmeye devam etmek için çok heyec anlıyım. Manchester City'nin bunu yapmasına yardımcı olacağım için de heyecanlıyım." dedi.



Manchester City Başkanı Khaldoon Khalifa Al Mubarak ise "Pep Guardiola'nın tutkusu ve zekası, Manchester City'nin dokusuna, kültürüne büyük katkı yaptı. Görev süresi boyunca başarı hep merkezimizde oldu. Hem sahada hem de saha dışında hala yapacağımız çok şey var ve buna hemfikiriz. Bu anlaşma karşılıklı güvenin sonucudur. Ayrıca futbol organizasyonlarımızdaki istikrarımızın kanıtıdır. Eminim ki tüm Manchester City taraftarı bu anlaşmadan dolayı mutludur." ifadelerini kullandı.



2016 yılında Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola, 2 Premier Lig, 3 lig Kupası, 1 FA Cup ve 2 Community Shield kazandı.



