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Malone: "Jamal, doğal olarak harap olmuş durumda..."

Denver Nuggets koçu Michael Malone, Jamal Murray'nin sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı teşhisi konulduktan sonra "harap olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets koçu Michael Malone, Jamal Murray'nin sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı teşhisi konulduktan sonra "harap olduğunu" söyledi.

Nuggets'ın yıldız oyuncusunun belirsiz süre kadro dışı olacağını duyurduğundan beri ilk kez konuşan Malone, takımın Murray'in sezonu kapatmasına neden olan sakatlığı nedeniyle yaşadığı acıyı görebildiğini açıkladı:

"Oldukça duygusal bir 24, 36 saat oldu. Jamal doğal olarak harap olmuş durumda. Takımın da biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Jamal Murray'nin öneminin farkındayız. Jamal Murray sağlıklı olduğunda daha iyi bir takımız. Kendisi takımdaki neredeyse her önemli istatistik kategorisinde Nikola'nın (Jokic) ardından ikinci sırada yer alıyor."

Bu sezon 21.2 sayı, 4.8 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları bulunan Murray, sakatlığı Pazartesi gecesi Nuggets'ın Golden State Warriors'a karşı oynadığı karşılaşmanın bitimine 50.6 saniye kala geçirmişti.


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