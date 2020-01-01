Malcolm Brogdon, koronavirüs pozitif çıktı!

The Indianapolis Star Tribune'dan J Michael, Indiana Pacers guardı Malcolm Brogdon'ın koronavirüs için pozitif test sonucu aldığını belirtti.



NBA ekipleri, Salı günü kadro çapında testler gerçekleştirdiler.



Brogdon, yaptığı duyuruda şunları söyledi:



"Yakın zamanda COVID virüsü için pozitif test sonucu aldım ve şu anda karantinadayım. Kendimi iyi hissediyorum, ve iyi gelişme gösteriyorum. NBA sezonunun ve playoffların devamı için Orlando'daki takım arkadaşlarıma katılmayı planlıyorum."



Brogdon, sezonun devamı için yapılan hazırlıklar arasında ortaya çıkan birçok vakadan biri oldu. Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic de pozitif test sonucu almıştı ve negatif test sonucu alana kadar, anavatanı Sırbistan'da kalacağı açıklanmıştı.



Yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra, Batı Konferansı'ndaki bir playoff takımında dört oyuncunun ve Phoenix Suns'dan iki oyuncunun pozitif test sonucu aldıkları duyuruldu.



Birçok devletin ilk aşamaları geçerek KOVID-19 virüsünün daha fazla temasa ve daha hızlı yayılmasına izin vermeleriyle, bu ikinci dalganın orman yangını gibi yayıldığı görülüyor.



