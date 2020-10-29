Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA
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Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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29 Ekim 2020 23:03
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, "Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



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