Magic: "Warriors, NBA tarihinin en iyi takımı değil"

İLGİLİ VİDEO

Magic Johnson, Golden State Warriors'ın NBA tarihinin en büyük takımı olarak kabul edilebilecek kadar dominant olmadığını söyledi.Magic, Showtime Lakers ve 1990'lı yılların Michael Jordan'lı Chicago Bulls takımlarının ligi, iyi oldukları süre içerisinde bir on yıl boyunca yönettiğini, arka arkaya sene şampiyon olan Warriors'ın bunu henüz başarmadığını söyledi.Magic, 2015-16 normal sezonunda 73 maç kazanan Warriors'la ilgili şu şekilde konuştu:Magic, Lakers'la 1980, 1982, 1985, 1987 ve 1988 yıllarında şampiyonluk yüzükleri kazanmıştı.