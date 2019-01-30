Magic: "Warriors, NBA tarihinin en iyi takımı değil"

Magic Johnson, Golden State Warriors'ın NBA tarihinin en büyük takımı olarak kabul edilebilecek kadar dominant olmadığını söyledi.
Magic, Showtime Lakers ve 1990'lı yılların Michael Jordan'lı Chicago Bulls takımlarının ligi, iyi oldukları süre içerisinde bir on yıl boyunca yönettiğini, arka arkaya sene şampiyon olan Warriors'ın bunu henüz başarmadığını söyledi.
Magic, 2015-16 normal sezonunda 73 maç kazanan Warriors'la ilgili şu şekilde konuştu: "73 maç kazanmak, hiç şüphesiz bir başarıdır. Fakat bu, Michael Jordan'ın Bulls takımlarının ya da 1980'lerin Lakers takımlarının onlar kadar iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Warriors ekibi de bu konuşmalar içerisinde, ancak bulunduğumuz dönemlerdeki serilerimizi düşünün - Jordan altı şampiyonluk kazandı, biz de beş tane kazandık. On yıl boyunca egemen olduk. Warriors henüz bunu yapmadı. Bu tür şeyler bana göre, tüm zamanların en iyi takımı olmak için yapılması gerekenler."
Magic, Lakers'la 1980, 1982, 1985, 1987 ve 1988 yıllarında şampiyonluk yüzükleri kazanmıştı.