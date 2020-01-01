Magic Johnson'dan Jeanie Buss'a destek!

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, aldığı nefret mesajını paylaşan takım sahibi Jeanie Buss'a yürekten bir mesaj gönderdi.



Dr. Jerry Buss'ın kızı Jeanie, Instagram'da sözde bir hayranından aldığı aşağılık ve kaba olan nefret mektubunu paylaşmıştı. Magic, Buss'a bu uygunsuz mektubu paylaşma cesareti için teşekkür etti ve şu tweet'leri attı:



"Irkçılara ve aramızdaki nefrete karşı durduğun için teşekkür etmek istiyorum! Sen ve baban her zaman tüm ırklardan insanlara saygı gösterdin ve Lakers ile farklı birçok ırktan insana fırsat sundunuz."



"Baban Dr. Jerry Buss bana oğlu gibi davranıp akıl hocam olmasaydı, bugün olduğum iş adamı olamazdım. Jeanie, sen özel bir kadınsın ve sesin duyulmalı. Sana saygı duyuyorum ve seninle Lakers'ımı her zaman sevip destekleyeceğim!"



Geçen yılın Nisan ayında gelen ani istifasına kadar Lakers'ın kısa bir dönem başkanlığını yapan Magic Johnson, Jeanie Buss'ın ve merhum babasının sonuna kadar destekçisi.



Lakers efsanesi Johnson, zamanının en önemli ve görsel siyahi spor yıldızlarından biriydi ve L.A. spor kurumunun 1980'lerde beş şampiyonluk kazanmasına ön ayak olmuştu.



