Lyon'dan şok yenilgi: 16 maç sonra!

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Lyon evinde Metz'e 1-0 mağlup oldu ve 16 maç sonra yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lyon'dan şok yenilgi: 16 maç sonra!
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18 Ocak 2021 00:57
Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Lyon evinde Metz ile karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'te oynanan mücadeleyi Lyon son dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.

Karşılaşma boyunca yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen ve 74. dakikada Ekambi ile bulduğu gol de VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Lyon, 90. dakikada Leya'nın attığı gole engel olamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Lyon böylece ligde 16 maçlık yenilmezlik serisine veda etti ve lider PSG'nin 2 puan gerisinde 40 puanla 3. sırada kaldı. 3 maç sonra kazanan Metz ise puanını 28 yaptı.

Ligue 1'in 21. haftasında Lyon deplasmanda St. Etienne ile karşılaşacakken, Metz ise evinde Nantes'i konuk edecek.



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