Luis Campos transfer listesini hazırladı!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, ligde çıkış yolu ararken diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başkan Burak Elmas'ın özel danışmanlık hizmeti aldığı ünlü futbol adamı Luis Campos, 6 kişilik scout ekibiyle gelecek sezonun kadrosu için hem Avrupa hem Türkiye'de forma giyen yerli oyuncuları taramaya başladı. Campos ayrıca altyapı ve kiralık giden isimleri de yakından izliyor.



Kaleci: Sarı-kırmızılıların sezon başında Giresunspor'a kiralık olarak verdiği, ara transferde ise geri almak için uğraştığı Okan Kocuk, kadroda tutulacak. Yine Menemenspor'a kiralanan Batuhan Şen (23) ile Fransa'da Rennes'de oynayan Doğan Alemdar'ın (19) performansları analiz ediliyor.



Savunma: Sağ bek için Sassuola'dan Mert Müldür (22), Altay'dan Cebrail Karayel (27), Schalke'den Batuhan Yavuz (16), sol bekte ise Freiburg'dan Berkay Yılmaz (16) ile Kasımpaşa'dan Eren Elmalı (21) listedeki isimler. Stoperde kiralık olarak gönderilen Emin Bayram, Metehan Baltacı'nın yanı sıra Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ (23) da takip ediliyor.



Orta saha: Kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da harika bir sezon geçiren Yunus Akgün, yeni sezonda kadronun kilit isimlerinden olacak. Altyapıda parlayan Beknaz Almazbekov (16), pilot kulüp Niğde Anadolu FK'ya kiralanan Sarper Çağlar (19) ve Bayern Münih altyapısından Kenan Yıldız'ın (16) gelişimleri de yakından izleniyor.



Forvet: Ara transferde gelişim için Niğde Anadolu'ya gönderilen Eren Aydın'ın (18) yanı sıra Frankfurt'un NEC Nijmegen'e kiraladığı Ali Akman (19), Watford'dan Tiago Çukur (19), bonservisi LASK Linz'de olan Metehan Altunbaş (19) ve AZ Alkmaar'dan Yusuf Barasi (18) de listede yer alıyor.





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