LA Clippers koçu Tyronn Lue'nin Clippers'la kontratını uzatmak yerine yepyeni bir anlaşma yapmayı tercih ettiği bildirildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Clippers'ın bu hafta takımla geleceğini tartışmak için Lue'nun temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi.



Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns'ın hedeflediği belirtilmiş olan Lue'nun Clippers ile 2020'de imzaladığı beş yıllığı 35 milyon dolarlık sözleşmesinin bitmesine iki yılı daha kalmış bulunuyor ve bu sözleşmesinin değerinin, Cleveland Cavaliers ile imzaladığı sözleşmeye benzer olduğu biliniyor.



Haynes ayrıca, Lue'nun Clippers'a uzun vadeli taahhütte bulunacaksa, mevcut aldığı miktarın üzerine uzatma yapmak yerine, daha yüksek bir meblağ ile yepyeni bir sözleşme isteyeceğini bildirdi.



ESPN'den Zach Lowe, Clippers'ın Lue'nun başka bir iş için ayrılmasına izin vermeye niyeti olmadığını belirtmişti.



