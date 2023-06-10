Ludovic Blas, Galatasaray'ın önceliği değil

Birçok bölge için transfer çalışmaları yürüten Galatasaray, Ludovic Blas'la da ilgileniyor. Nantes ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek 25 yaşındaki Fransız için dirsek teması kuran sarı-kırmızılı yetkililer önceliğini ise listesinin üst sırasındaki isimlere vermiş durumda.

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; EPA
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Ludovic Blas, Galatasaray'ın önceliği değil
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10 Haziran 2023 14:13
Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Galatasaray dört bir koldan transfer girişimlerine de başlamış durumda.

Sarı-kırmızılılar, sezon devam ederken Okan Buruk'un raporları doğrultusunda listesini oluştururken hedefteki isimler de netleşmeye başladı.

Victor Nelsson ve Sacha Boey'in satılmasına kesin gözüyle bakılırken bu iki bölgenin dışında sol bek, orta saha ve santrfor bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, orta sahaya hem merkeze hem de santrfor arkasına oyuncu almayı düşünüyor.

Dries Mertens ve Sergio Oliveira'nın yaş ve fiziksel özellikleri nedeniyle sıkışık fikstürün ilerleyen aylarında zorlanabileceğini ve atletizm sorunu yaşayabileceğini düşünen Galatasaraylı yetkililer bu bölgelerde hem rotasyonu genişletmek hem de kaliteyi yukarı çekmek istiyor.

Santrfor arkası için uzun süredir çalışma yürüten ve bu bölge için adaylarını çıkaran Galatasaray, Ludovic Blas'la da ilgileniyor ancak Fransız yıldız, Galatasaray'ın öncelikleri arasında yer almıyor. Avrupa'nın birçok ligini yakından takip eden Galatasaraylı yetkililer, Blas'ı uzun süredir markajında tutarken oyuncunun geçen sezonki performansı kafalarda soru işaretlerinin doğmasına neden oldu.

Blas'ın geçen yaz kendisine gösterilen ilginin ardından takımdan ayrılmak istediği bilinirken kulübün satışa sıcak bakmamasıyla birlikte performansı da düştü. Galatasaraylı yetkililer, sıçrama yaptığı sezonların uzağında görüntü veren Fransız futbolcu için dirsek teması kurarken önceliğini ise daha 'garanti' performans beklentisi bulunan yıldızlara veriyor.

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