Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.
Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.
LUCESCU TARİHE GEÇTİ
Dinamo Kiev'i 4 yıl sonra gruplara taşıyan 75 yaşındaki Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yaşlı teknik adam olacak.
REBROV MUCİZEYİ BAŞARDI
Sergiy Rebrov'un teknik direktörlüğünü yaptığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros, Molde'yi eleyerek 24 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)
Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)
Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.
Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.
LUCESCU TARİHE GEÇTİ
Dinamo Kiev'i 4 yıl sonra gruplara taşıyan 75 yaşındaki Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yaşlı teknik adam olacak.
REBROV MUCİZEYİ BAŞARDI
Sergiy Rebrov'un teknik direktörlüğünü yaptığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros, Molde'yi eleyerek 24 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)
Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)
Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)