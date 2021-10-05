Lucas Moura: "whatsapp, instagram çöktü, eşimi tanıdım"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Lucas Moura esprili bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Lucas Moura: 'whatsapp, instagram çöktü, eşimi tanıdım'
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05 Ekim 2021 14:33
Whatsaap, instagram ve facebook'un çökmesi, dünyada en çok konuşulan konuların başında geldi. Spor dünyasından isimler de bu konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Lucas Moura, WhatsApp ve Instagram'ın çökmesinden sonra esprili bir paylaşım yaptı.

Moura, "WhatsApp ve Instagram'ın çökmesinden sonra eşimle biraz sohbet ettik. Çok iyi bir insanmış." yazdı. Brezilyalı ismin bu paylaşımı, sosyal medyada en çok paylaşılanlardan oldu.


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