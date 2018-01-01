Love: "LeBron'un ayrılacağı, önceden belliydi..."

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, eski takım arkadaşı LeBron James'in 2018'de Cavaliers'tan ayrılacağının "önceden belli" olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz günlerde USA Today'e LeBron'un ayrılışı hakkında konuşan Love, takımda kendisi de dahil olmak üzere yıldız oyuncunun ayrılma arzusunu bilen çok sayıda kişinin olduğunu kaydederek, James'in kariyerinde Miami Heat'ten ayrıldığı zamanki gibi yeni bir sayfa açmak istediğini sözlerine ekledi:



"Yani, kesinlikle insanların gizliden gizliye konuştuğu bir şeydi. Ben de aynısını düşünüyor gibiydim. Channing Frye ile biz çok yakındık, ve bunun hakkında da konuşmuştuk. Onun için yeni bir sayfaydı ve bunun başka bir yerde olacağını hissetmiştik. Bilindiği gibi kariyerine Cleveland'da başlamıştı. Sonra farklı bir düzene ihtiyaç duyarak Miami'ye gitmişti ve o takımdaki diğer iki süperstarla ve harika parçalarla oynamıştı.



Sonra Cleveland'a geri dönerek, önceden de bahsettiğim gibi sözüne sadık kalmıştı ve dört sene üst üste Finallere çıkmıştı, ki bu da bence harika bir şey. Sonrasında ise kariyerindeki bir sonraki bölümün ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ve bu da kendisi için gerçekten özel bir şekilde sonuçlandı. Bu yüzden kendisi ve ailesi adına mutluyum. Ama soruyu cevaplamak gerekirse, evet, önceden belli gibiydi."



LeBron, Cavs kadrosu ile 2016'da şampiyonluğu kazanarak, ekibin 52 yıldır göremediği bir başarıya ulaşmasını sağlamıştı.



