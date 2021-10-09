Louis van Gaal: "Türkiye kazansın isterdim"

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Türkiye'nin Norveç'i yenememesine üzüldüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Louis van Gaal: 'Türkiye kazansın isterdim'
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09 Ekim 2021 01:02
Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Letonya'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Türkiye'nin kazanmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten deneyimli hoca, "Bugün harika oynamadık ama kazandık. Türkiye ve Norveç berabere kaldı. Dünya Kupası'na 1 adım daha yaklaştık. Aldığımız galibiyetten sonra Norveç ve Türkiye ile aradaki puan farkını açtık. Ben kazandığımızdan ötürü mutluyum. Norveç hala en büyük rakibimiz. Norveç'e karşı Türkiye'nin kazanmasını isterdim." dedi.

GRUPTA PUAN DURUMU
16 puan, Hollanda
14 puan, Norveç
12 puan, Türkiye
11 puan, Karadağ
5 puan, Letonya
0 puan, Cebelitarık


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