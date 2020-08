Lonzo: "Pelicans'ı yüzüstü bırakmış gibi hissediyorum"

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball, Pelicans'ı yüzüstü bırakmış gibi hissettiğini söyledi.



Pelicans, takımdaki birkaç kritik oyuncusu vasat performanslar gösterdiğinden ötürü, Orlando'da hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmişti.



Bunlardan biri de, performanslarıyla takım arkadaşlarını hayal kırıklığına uğrattığını hisseden Lonzo'ydu:



"Takımı yüzüstü bırakmış gibi hissediyorum. Bunun büyük bir parçası olduğumu biliyorum. Genellikle iyi oynadığımda kazanırız. Açıkçası, bu yolculukta pek iyi oynamadım. Eve erken gidiyoruz ve bununla yaşamak zorundayım."



"Isındığımda, çok daha iyi hissediyordum. Spor salonuna geri döndüğümde her şey yoluna girecek ve oradan devam edeceğimi hissediyorum. Kesinlikle orta mesafem ve çemberde bitiriciliğim üzerinde çalışacağım. Sanırım bunlar benim için öne çıkan iki ana şey. Savunma tarafında pek bir endişem yok, o yüzden çoğunlukla hücumla ilgili şeylere odaklanacağım."



Orlando bubble'ındaki altı maçta, Lonzo ortalama 5.7 sayı ve 7.0 asistle oynamış ve denediği 76 şuttan sadece 18'inde isabet bulabilmişti.



New Orleans'taki ilk sezonuna ortalamanın altında bir başlangıç yaptıktan sonra Ball, sezonun Mart ayında durmasından hemen önce iyi oynamaya başlamıştı.



Bu sezon oynadığı 62 maçta Lonzo, %37 üçlük isabetiyle 11.8 sayı, 6.1 asist ve 7.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.